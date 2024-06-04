В "Укрэнерго" ответили, как будут действовать графики отключения света 5 июня

В среду, 5 июня, будут действовать лимиты на потребление электроэнергии во всех областях Украины в течение суток. В случае их превышения свет будут выключать, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"5 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00" , — говорится в сообщении.

Облэнерго будут вводить почасовые графики отключений электроэнергии для соблюдения установленных лимитов.