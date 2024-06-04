В "Укренерго" відповіли, як діятимуть графіки відключення світла 5 червня

В середу, 5 червня, діятимуть ліміти на споживання електроенергії в усіх областях України протягом доби. У разі їх перевищення світло будуть вимикати, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"5 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00" , — йдеться в повідомленні.

Обленерго будуть запроваджувати погодинні графіки відключень електроенергії задля дотримання встановлених лімітів.