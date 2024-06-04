Воздушные силы зафиксировали российские ударные беспилотники

Вечером 4 июня в нескольких областях Украины зафиксировали ударные российские беспилотники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 22:28 сообщили об угрозе применения ударных дронов для Харьковщины и Сумщины.

В 22:33 тревога распространилась на Полтавщину.

В 22:57 сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсона, курсом на Николаевщину.

В 23:07 стало известно о "Шахедах" на Полтавщине - курсе на Миргород, новой группе БпЛА на Харьковщине - курсе юго-западном, также несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, двигаются на северо-запад.

В 23:24 воздушники предупредили о "Шахедах" из Херсона - на Днепропетровщину, курсе на Кривой Рог, новой группе "Шахедов" на севере Херсона, несколько групп "Шахедов" на Полтавщине курсом на юго-запад, несколько групп "Шахедов" вдоль границы Харьковской и Сумской области на Полтавщину и новую группу "Шахедов" из Белгородской области РФ – курсом на Сумщину.