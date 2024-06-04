Повітряні сили зафіксували російські ударні безпілотники

Увечері 4 червня в кількох областях України зафіксували російські ударні безпілотники, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 22:28 повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Харківщини та Сумщини.

О 22:33 тривога поширилась на Полтавщину.

О 22:57 повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:07 стало відомо про "Шахеди" на Полтавщині - курсом на Миргород, нову групу БпЛА на Харківщині - курсом південно-західним, також кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід.

О 23:24 повітряники попередили про "Шахеди" з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг, нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, кілька груп "Шахедів" на Полтавщині курсом на південний захід, кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області на Полтавщину та нову групу "Шахедів" з Бєлгородської області РФ - курсом на Сумщину.