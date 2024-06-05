Оккупанты ночью запустили по Украине 27 "Шахедов": сколько сбила ПВО

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В ночь на 5 июня россияне ударили по Украине 27 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 22 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ударные беспилотники войска РФ запустили из районов Курска (РФ) и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.