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Окупанти вночі запустили по Україні 27 "Шахедів": скільки збила ППО
У ніч на 5 червня росіяни вдарили по Україні 27 безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 22 "Шахеда".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ударні безпілотники війська РФ запустили з районів Курська (РФ) та мису Чауда в окупованому Криму.
"В результаті протиповітряного бою збито 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.