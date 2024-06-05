Окупанти вночі запустили по Україні 27 "Шахедів": скільки збила ППО

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У ніч на 5 червня росіяни вдарили по Україні 27 безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 22 "Шахеда".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ударні безпілотники війська РФ запустили з районів Курська (РФ) та мису Чауда в окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.