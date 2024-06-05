США хотят санкционных гарантий от ЕС для $50 млрд кредита Украине - FT

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Европейский Союз бессрочно заморозил российские государственные санкции ради $50 млрд кредита для Украины. Об пишет Financial Times, сообщает Лига.Финансы.

Штаты готовы возглавить коалицию, которая одолжит Украине деньги под залог будущих доходов от замороженных российских активов, но для этого нужна "железобетонная гарантия" со стороны Евросоюза, где большинство этих активов физически находятся.

По данным издания, это предложение в среду обсудят на встрече министров финансов стран ЕС.

Сейчас санкции Евросоюза продлеваются каждые полгода.

Точные условия кредита, такие как срок погашения, процентная ставка, условия предоставления, еще предстоит определить.

Но в США исходят из того, что Евросоюз гарантирует, что "сохраняющиеся в ЕС активы российского Центрального банка останутся замороженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине".

Другой рассматриваемый вариант предусматривает предоставление Евросоюзом двусторонних кредитов Украине, обеспеченных доходами от российских активов. Но, как и в случае бессрочного продления санкций, для этого требуется единогласное одобрение всех 27 стран Евросоюза, в том числе Венгрии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в конце мая рассказал, что Венгрия постоянно блокирует решение ЕС по Украине.