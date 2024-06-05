Отключение света до зимы может быть в течение большей части дня - FT

Российские атаки нанесли серьезные повреждения украинской энергетике. До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без электроэнергии.﻿ Со ссылкой на Financial Times, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что субботняя атака россиян на энергетику была "разрушительной". Другое должностное лицо заявило, что, вероятно, это будет означать, что до зимы украинцы будут проводить значительную часть своего дня без электричества.

По словам чиновника, только в результате обстрела в субботу, 1 июня, было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая имеет важное значение для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте" , - сказал один из чиновников, отвечая на вопрос о том, какие будут следующие месяцы.

Другой чиновник, указывая на отключения света, заявил, что "это наша новая норма".