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Байден прилетел с визитом во Францию

Президент США Джо Байден в среду, 5 июня, прибыл во Францию на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Фото встречи Байдена в парижском аэропорту Орли обнародовал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Европейская правда.

По данным Le Figaro, во время визита Байден встретится с другими мировыми лидерами, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский президент посетит кладбище Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии, где встретится с ветеранами.

Затем Байден выступит во время официальных церемоний на нормандских пляжах Юта и Омаха-Бич.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Байден обсудит со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном дальнейшую помощь Украине.

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