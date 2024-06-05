Байден прилетел с визитом во Францию

Президент США Джо Байден в среду, 5 июня, прибыл во Францию на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Фото встречи Байдена в парижском аэропорту Орли обнародовал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Европейская правда.

President Biden, welcome to France. ???????????????? pic.twitter.com/RV9dsuPJhg — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 5, 2024

По данным Le Figaro, во время визита Байден встретится с другими мировыми лидерами, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский президент посетит кладбище Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии, где встретится с ветеранами.

Затем Байден выступит во время официальных церемоний на нормандских пляжах Юта и Омаха-Бич.

Joe Biden descend de son avion, accueilli par Gabriel Attal à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/h4HzxehNuF — BFMTV (@BFMTV) June 5, 2024

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Байден обсудит со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном дальнейшую помощь Украине.