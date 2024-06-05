Байден прилетів з візитом до Франції
Президент США Джо Байден у середу, 5 червня, прибув до Франції на святкування річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року. Фото зустрічі Байдена у паризькому аеропорту Орлі оприлюднив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє Європейська правда.
За даними Le Figaro, під час візиту Байден зустрінеться з іншими світовими лідерами, зокрема, з канцлером Німеччини Олаф Шольцом та президентом України Володимиром Зеленським.
Американський президент відвідає кладовище Кольвіль-сюр-Мер у Нормандії, де зустрінеться з ветеранами.
Потім Байден виступить під час офіційних церемоній на нормандських пляжах Юта та Омаха-Біч.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Байден обговорить зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном подальшу допомогу Україні.