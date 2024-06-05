Китай начинает терять доверие к России - The Times

Россия стала для Китая ненужным, слишком требовательным другом, втянув его в грязную европейскую войну и сузив возможности Си, который готовится к вызовам, которые бросит ему новый президент США. Такое мнение высказал Роджер Бойс, иностранный корреспондент с почти 50-летним стажем, который является дипломатическим редактором газеты The Times, сообщает Зеркало недели.

России неудобен статус младшего союзника. Китай тем временем теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной. Два года назад это могло показаться хорошей идеей — быть рука об руку с самой большой военной мощью Европы. Сейчас это начинает казаться неудачной ставкой и нетипично безрассудным шагом, отмечает редактор.

Непременно, Пекин начал представлять свои предложения Кремлю. Путину срочно нужно, чтобы Китай продвигал общий газопровод "Сила Сибири-2", соединяющий западнороссийские газовые родники с китайским рынком. Для выживания "Газпрома" доходы от этого газопровода могут иметь решающее значение: по завершении строительства он будет поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа в год.

"Однако для Китая этот газопровод является не более чем полезным стратегическим резервом на случай, если морские пути поставки будут заблокированы в предстоящей войне за Тайвань. В итоге Китай готов покупать газ из газопровода лишь по значительно сниженным ценам. Это не делает Путину никаких услуг." Проект во взвешенном состоянии" , — пишет Бойс.

Неприятности в отношениях между двумя странами назревали с прошлого года, когда руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин поднял неудачный мятеж против Путина и его генералитета. "Таинственный" взрыв самолета Пригожина и чистка высшего офицерского состава, возможно, частично успокоили Китай, но всем в Пекине было понятно, что Путин потерял лицо, а российская армия, когда-то являвшаяся военным эталоном для коммунистического блока, превратилась в тень себя прежней.

В преддверии юбилейного заседания НАТО, посвященного 75-летию Альянса, набирает обороты попытка разрешить использование западных новейших систем для расширения нацеливания на российские огневые позиции за пределами Украины. Это заставляет Си делать выбор: либо глубже погрузиться в военную поддержку Путина, либо позиционировать себя как мирного посредника и дистанцироваться от российского лидера.