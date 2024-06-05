Война в Украине спровоцировала Пентагон к военным реформам - WP

Динамические боевые действия в Украине обеспечили необходимый толчок системе Пентагона, которая долгое время была слишком медленной для перемен. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

В течение нескольких десятилетий военные реформаторы, такие как капитан ВМС в отставке Джерри Хендрикс, умоляли Пентагон прекратить покупать чрезвычайно дорогие, но уязвимые авианосцы и истребители и вместо этого сосредоточиться на закупке огромного количества дешевых беспилотников. Но, похоже, никто не прислушивался.

Поэтому военные тратили все большее количество денег на уязвимые системы, которые, вероятно, продержатся лишь считанные минуты в войне с Китаем. Кристиан Броуз, еще один реформатор Пентагона, сейчас работающий в стартапе Anduril Industries считает, что "оборонное предприятие США систематически разрушается", сообщает Дэвид Игнатиус, который пишет дважды в неделю колонку о внешней политике для WP.

В конце концов, жестокий урок войны в Украине побуждает к переменам. Это война беспилотников и спутников: российские и украинские танки почти беззащитны перед атаками беспилотников; огромный российский флот потерял контроль над Черным морем из-за украинских военно-морских беспилотников; а спутники могут передавать точную информацию о целях, чтобы уничтожить все, что алгоритмы определяют как оружие.

Поле боя в Украине — это настоящая "буря" радиоэлектронной борьбы. Поэтому системы должны быть действительно автономными, способными работать без GPS или другой внешней наводки. На импровизированных оружейных заводах в Киеве и в оборонных лабораториях по Соединенным Штатам конструкторы создают системы с искусственным интеллектом на "периферии", встроенные в само оружие, чтобы не зависеть от сигналов из космоса, которые могут быть заглушены.

Кампанию за реформирование Пентагона возглавляет Кэтлин Хикс, замминистра обороны США. В августе она объявила о программе закупок под названием Replicator, целью которой является перенести технологический опыт Украины на потенциальные зоны боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Она хотела получить дешевые беспилотники для использования на суше, море и в воздухе — и как можно быстрее. Хикс говорит, что цель заключалась в том, чтобы в течение следующих 18-24 месяцев развернуть "автономные системы в масштабе нескольких тысяч в разных областях".

На прошлой неделе Хикс сообщила, что ключом к дронам Replicator была "трансформация внутренних процессов". Одна из главных целей заключалась в том, чтобы преодолеть длительный разрыв между разработкой прототипов вооружений и их закупкой и развертыванием в широких масштабах. Первые беспилотники Replicator были доставлены бойцам в прошлом месяце.

Эти дроны являются ярким примером реформы Пентагона, но есть и другие. В марте 2023 года министр ВВС США Фрэнк Кендалл объявил об инновационном плане под названием "Общие боевые самолеты", который предусматривает объединение беспилотных самолетов с самолетами, управляемыми людьми. Военно-воздушные силы планируют закупить не менее одной тысячи таких беспилотных самолетов и поднять их на воздух до конца десятилетия.