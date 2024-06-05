Bloomberg: В мае доходы РФ от нефти выросли на 50% по сравнению с прошлым годом

В мае поступления от продажи нефти в государственный бюджет России выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть выросли, а страна адаптировалась к международным санкциям, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно расчетам Bloomberg, налоги с продажи нефти выросли до 7,1 миллиарда долларов в прошлом месяце. Общие поступления от нефтегазовой отрасли выросли на 39% до 9 миллиардов долларов.

Рост доходов объясняется более высокими ценами на Urals, основную экспортную марку российской нефти. Министерство финансов РФ рассчитало майские налоги на основе цены Urals в $74,98 за баррель, по сравнению с $58,63 год назад. Скидка Urals к мировому эталону Brent сузилась, даже несмотря на ограничение цены, наложенное странами "Большой семерки".

Западные санкции направлены на сокращение притока нефтедолларов, ключевых для финансирования войны Кремля против Украины, путем ограничения доступа к западным услугам по доставке и страхованию, сохраняя при этом российскую нефть на мировом рынке. Москва адаптировалась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

По подсчетам Bloomberg, в мае доходы бюджета от нефти и газа фактически сократились более чем на 35% по сравнению с апрелем. Это падение отражает тот факт, что один из ключевых налогов России на нефть - так называемый налог на прибыль - уплачивается четыре раза в год, в марте, апреле, июле и октябре.

Майские нефтяные доходы России могли быть выше, если бы их не уменьшили огромные субсидии отечественным производителям топлива. По данным Министерства финансов, правительство выплатило компаниям почти 202 миллиарда рублей за внутренние поставки дизельного топлива и бензина. Эти выплаты частично компенсируют нефтеперерабатывающим заводам разницу в ценах на автомобильное топливо в России и за рубежом.

Напомним:

Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перегрузки грузов в Средиземном море - марокканский город Надор.

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.