Bloomberg: У травні доходи РФ від нафти зросли на 50% порівняно з минулим роком

У травні надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Загальні надходження від нафтогазової галузі зросли на 39% до 9 мільярдів доларів.

Зростання доходів пояснюється вищими цінами на Urals, основну експортну марку російської нафти. Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у $74,98 за барель, порівняно з $58,63 рік тому. Знижка Urals до світового еталону Brent звузилася, навіть попри обмеження ціни, накладене країнами "Великої сімки".

Західні санкції спрямовані на скорочення припливу нафтодоларів, ключових для фінансування війни Кремля проти України, шляхом обмеження доступу до західних послуг з доставки та страхування, зберігаючи при цьому російську нафту на світовому ринку. Москва адаптувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

За підрахунками Bloomberg, у травні доходи бюджету від нафти і газу фактично скоротилися більш ніж на 35% у порівнянні з квітнем. Це падіння відображає той факт, що один із ключових податків Росії на нафту – так званий податок на прибуток – сплачується чотири рази на рік, у березні, квітні, липні та жовтні.

Травневі нафтові доходи Росії могли бути вищими, якби їх не зменшили величезні субсидії вітчизняним виробникам палива. За даними Міністерства фінансів, уряд виплатив компаніям майже 202 мільярди рублів за внутрішні поставки дизельного палива та бензину. Ці виплати частково компенсують нафтопереробним заводам різницю в цінах на автомобільне пальне в Росії та за кордоном.

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Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.