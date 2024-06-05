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ВСУ получили от Нидерландов зенитные самоходные установки "Cheetah"
Вооруженные Силы Украины получили на вооружение зенитные самоходные установки "Cheetah", являющиеся аналогом немецкой зенитки "Gepard", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.
"Cheetah" переводится с английского "гепард". Зенитная самоходная установка "Cheetah" – это аналог уже хорошо известной в Украине ЗСУ "Гепард". Различаются они только радиолокационными станциями", — говорится в сообщении.
ЗСУ "Cheetah" вооружена двумя пушками калибра 35 мм. Имеет на борту радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наводки, а также бортовой компьютер.
Ранее эти ЗСУ "Cheetah" были на вооружении армии Нидерландов.
Напомним, что 2 июня во время российской воздушной атаки на объекты критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".