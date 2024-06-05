ЗСУ отримали від Нідерландів зенітні самохідні установки "Cheetah"

Збройні Сили України отримали на озброєння зенітні самохідні установки "Cheetah", які є аналогом німецької зенітки "Gepard", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"Cheetah" перекладається з англійської "гепард". Зенітна самохідна установка "Cheetah" – це аналог вже добре відомої в Україні ЗСУ "Гепард". Відрізняються вони тільки радіолокаційними станціями" , — йдеться в повідомленні.

ЗСУ "Cheetah" озброєна двому гарматами калібру 35 мм. Має на борту радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення, а також бортовий комп'ютер.

Раніше ці ЗСУ "Cheetah" були на озброєнні армії Нідерландів.

Нагадаємо, що 2 червня під час російської повітряної атаки на об'єкти критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування "Захід" знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 6 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".