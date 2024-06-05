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В Белгородской области пьяные российские танкисты раздавили автомобиль с людьми
Российские солдаты в Белгородской области на танке переехали автомобиль с гражданскими людьми, после чего оккупанты попытались скрыться, однако были остановлены полицией, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении журналиста и блогера Дениса Казанского в Telegram.
На видео, опубликованном в соцсети, видно тело погибшего водителя в раздавленной машине. После наезда от автомобиля осталась куча металлического лома.