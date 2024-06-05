У Бєлгородській області п'яні російські танкісти розчавили автомобіль з людьми

Російські солдати в Бєлгородській області на танку переїхали автомобіль з цивільними людьми, після чого окупанти спробували втекти, проте були зупинені поліцією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні журналіста та блогера Дениса Казанського у Telegram.

На відео, яке опубліковане у соцмережі, видно тіло загиблого водія в розчавленій машині. Після наїзду від автомобіля залишилася купа металевого брухту.