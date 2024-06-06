В Ростовской области вспыхнул НПЗ после взрывов

В Ростовской области (РФ) произошел сильный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня. Огненному инциденту предшествовали взрывы якобы из-за атаки на этот объект, в регионе работали системы противовоздушной обороны.﻿ Со ссылкой на росСМИ, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным российской стороны, НПЗ в Новошахтинске был атакован с помощью беспилотников. Пропагандисты утверждают, что удар по этому объекту якобы нанесли Вооруженные силы Украины.

Также в сети пишут о работе сил и средств ПВО из-за воздушной атаки.

Перед тем, как на заводе произошел мощный пожар, местные жители слышали серию взрывов, указывается в ростовских пабликах.

Как позже рассказал местный губернатор, на месте работают экстренные службы, данных о возможных пострадавших пока нет.

"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется" , - написал российский чиновник.

Также он рассказал, что огонь на НПЗ распространился на площадь 50 "квадратов", и к тушению привлечены "около 120 человек и 15 единиц техники".

"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда" , - рассказал ростовский губернатор.

В сети были обнародованы кадры огненного ЧП на Новошахтинском НПЗ этой ночью.