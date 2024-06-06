В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда: четверо погибших

В Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, следовавший в Чоп в Украине, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo: четыре человека погибли и десятки получили ранения, сообщает Украинская правда.

Авария произошла возле новой станции Пардубице.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Пресс-секретарь пожарных железнодорожной администрации Мартин Кавка в своем ответе на запрос телеканала CT24 сообщил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии". Однако через час после полуночи, пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала, сообщила, что в результате столкновения погибли четыре человека.

Ve videu nabízíme první momenty po nehodě ???? pic.twitter.com/zf10Q3gwDB — ČT24 (@CT24zive) June 6, 2024

Среди десятков пострадавших - дети. В спасательной операции были задействованы вертолеты: первый прибыл около 11:30 по местному времени, следующий - часом позже.

На месте столкновения работают 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.