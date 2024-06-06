У Чехії зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: четверо загиблих

У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Прессекретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Проте годину після опівночі прессекретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Ve videu nabízíme první momenty po nehodě ???? pic.twitter.com/zf10Q3gwDB — ČT24 (@CT24zive) June 6, 2024

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний - годиною пізніше.

На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.