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РФ за сутки потеряла 1300 военных и 22 танка – Генштаб

РФ за сутки потеряла 1300 военных и 22 танка – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 48 артсистем, 40 бронемашин, 41 беспилотник, 22 танка и 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 515 000 (+1 300) человек,
  • танков − 7 828 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 076 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 13 433 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 095 (+3) ед,
  • средств ПВО − 831 (+1) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) ед,
  • крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 360 (+63) ед,
  • специальной техники – 2 230 (+7) ед.

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