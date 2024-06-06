РФ за сутки потеряла 1300 военных и 22 танка – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 48 артсистем, 40 бронемашин, 41 беспилотник, 22 танка и 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили: