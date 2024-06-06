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РФ за сутки потеряла 1300 военных и 22 танка – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 48 артсистем, 40 бронемашин, 41 беспилотник, 22 танка и 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 515 000 (+1 300) человек,
- танков − 7 828 (+22) ед,
- боевых бронированных машин – 15 076 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 13 433 (+48) ед,
- РСЗО − 1 095 (+3) ед,
- средств ПВО − 831 (+1) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) ед,
- крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 360 (+63) ед,
- специальной техники – 2 230 (+7) ед.