РФ за добу втратила 1300 військових та 22 танки – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 48 артсистем, 40 бронемашин, 41 безпілотник, 22 танки та 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали: