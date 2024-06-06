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РФ за добу втратила 1300 військових та 22 танки – Генштаб
За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 48 артсистем, 40 бронемашин, 41 безпілотник, 22 танки та 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 515 000 (+1 300) осіб,
- танків − 7 828 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 15 076 (+40) од,
- артилерійських систем − 13 433 (+48) од,
- РСЗВ − 1 095 (+3) од,
- засобів ППО − 831 (+1) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 846 (+41) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 360 (+63) од,
- спеціальної техніки − 2 230 (+7) од.