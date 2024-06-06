ISW: США не могут четко сформулировать критерии для ударов по территории РФ

Белый дом до сих пор четко не сформулировал критерии и политику нанесения ударов Силами обороны по военным объектам в России с использованием американских вооружений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили месседжи советника по коммуникациям в сфере безопасности администрации Байдена Джона Кирби, который на брифинге 5 июня заявил, что США "никогда не ограничивали для Украины уничтожение вражеских самолетов, даже если они не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве".

Представитель Белого дома предположил, что Силы обороны могут сбивать российские самолеты в российском воздушном пространстве, если они "представляют непосредственную угрозу" для Украины, и заявил, что украинские военные уже делали это с начала войны.

В то же время, говорится в отчете, остается непонятным, какова официальная политика США относительно того, какие российские самолеты представляют "непосредственную угрозу" для Украины, а месседжи Кирби не прояснили, как администрация Байдена относится к этому вопросу.

В ISW отмечают, что способность Украины защитить себя от разрушительных ударов российских планерных бомб (управляемых авиабомб. - ред.) существенно зависит от способности Вооруженных сил преследовать российские самолеты в российском воздушном пространстве с помощью предоставленных США систем противовоздушной обороны. Это важно сделать до того, как российские самолеты смогут нанести удары по украинским городам, объектам критической инфраструктуры и позициям на передовой.

"Нынешнее отсутствие ясности в американских ограничениях на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России, как правило, теряет возможность заставить агрессора самоустраниться от нанесения таких ударов по украинской территории из собственного воздушного пространства. Российские войска продолжали осуществлять интенсивные бомбардировки Украины авиабомбами 5 июня, вероятно, в основном из российского воздушного пространства" , - говорится в отчете.

В то же время, Кирби также отметил, что США не могут подтвердить, использовали ли Силы обороны уже предоставленное американское оружие для ударов по РФ. В Институте напомнили, что США частично ослабили свои ограничения 30 мая, однако 5 июня агентство Associated Press сообщило, ссылаясь на неназванного американского сенатора и западного чиновника, что Украина использовала предоставленное США оружие для ударов по России "в последние дни".