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Войска РФ обстреляли Херсон: горел недействующий "Эпицентр" и дома
В ночь на 6 июня русские войска обстреляли Херсон. В результате обстрелов горел недействующий строительный гипермаркет "Эпицентр", а также жилые дома и авто.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что пожарные тушили пожары до самого утра, в то время как оккупанты продолжали обстрелы.