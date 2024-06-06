Войска РФ обстреляли Херсон: горел недействующий "Эпицентр" и дома

В ночь на 6 июня русские войска обстреляли Херсон. В результате обстрелов горел недействующий строительный гипермаркет "Эпицентр", а также жилые дома и авто.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет" , – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пожарные тушили пожары до самого утра, в то время как оккупанты продолжали обстрелы.