Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Війська РФ обстріляли Херсон: горів недіючий "Епіцентр" та будинки

Війська РФ обстріляли Херсон: горів недіючий "Епіцентр" та будинки
Фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 6 червня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів горів недіючий будівельний гіпермаркет "Епіцентр", а також житлові будинки та авто. 

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

"Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що пожежники гасили пожежі до самого ранку, в той час як окупанти продовжували обстріли.

Новини

Популярні теми форуму

analytics