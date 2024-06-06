Війська РФ обстріляли Херсон: горів недіючий "Епіцентр" та будинки

У ніч на 6 червня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів горів недіючий будівельний гіпермаркет "Епіцентр", а також житлові будинки та авто.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

"Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет" , – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що пожежники гасили пожежі до самого ранку, в той час як окупанти продовжували обстріли.