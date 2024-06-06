В странах Евросоюза начались выборы в Европейский парламент

В Европейском Союзе в четверг, 6 июня, стартуют выборы в Европарламент, которые продлятся до 9 июня включительно, сообщает Корреспондент.

Нидерланды проведут выборы 6 июня. Ирландия - 7 июня. Латвия, Мальта, Словакия - 8 июня. Чехия будет голосовать два дня: 7 и 8 июня, а Италия - 8 и 9 июня. Остальные государства Евросоюза проводят выборы 9 июня.

Более 370 млн европейских граждан имеют право голосовать в 27 государствах ЕС, чтобы избрать 720 членов Европарламента.

Выборы проходят в один тур и имеют целью определить национальные контингенты представителей - депутатов ЕП. Голосование проводится по полным спискам выдвинутых политическими партиями или коалициями кандидатов. Списки, не набравшие 5% голосов, в Европарламент не проходят.

Первые оценки нового состава Европарламента будут опубликованы вечером 9 июня.

На 16-19 июля запланирована пленарная сессия Европарламента в Страсбурге. Избранные евродепутаты соберутся для формирования политических фракций и выборов руководства Европарламента.

После этого наступит период выбора руководителями стран ЕС и Европарламентом главы Европейской комиссии и формирования исполнительной коллегии ЕК - 27 европейских комиссаров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже согласилась пойти на второй мандат.