В країнах Євросоюзу почалися вибори до Європейського парламенту

У Європейському Союзі у четвер, 6 червня, стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть до 9 червня включно, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що Нідерланди проведуть вибори 6 червня. Ірландія - 7 червня. Латвія, Мальта, Словаччина - 8 червня. Чехія голосуватиме два дні: 7 та 8 червня, а Італія - 8 та 9 червня. Інші держави Євросоюзу проводять вибори 9 червня.

Понад 370 млн європейських громадян мають право голосувати у 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європарламенту.

Вибори відбуваються в один тур і мають на меті визначити національні контингенти представників - депутатів ЄП. Голосування проводиться за повними списками висунутих політичними партіями чи коаліціями кандидатів. Списки, які не набрали 5% голосів, у Європарламент не проходять.

Перші оцінки нового складу Європарламенту будуть опубліковані ввечері 9 червня.

На 16-19 липня заплановано пленарну сесію Європарламенту у Страсбурзі. Обрані євродепутати зберуться для формування політичних фракцій та виборів керівництва Європарламенту.

Після цього настане період вибору керівниками країн ЄС та Європарламентом голови Європейської комісії та формування виконавчої колегії ЄК - 27 європейських комісарів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вже зголосилася піти на другий мандат.