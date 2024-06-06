Ирландия ввела запрет на въезд украинцев без действующих биометрических паспортов

С 5 июня 2024 украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать, как раньше. Со ссылкой на заявление Министерства юстиции Ирландии, пишет Катерина Гончарова, РБК-Украина.

Начиная с 5 июня 2024, украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. Для этого им потребуется действительный биометрический паспорт.

До этого после вторжения России в Украину украинцам разрешали въезжать в Ирландию с просроченными биометрическими паспортами или внутренними паспортами, однако теперь страна отменила такие временные меры.

"С 5 июня гражданам Украины в соответствии с разделом 4 Закона об иммиграции 2004 года для въезда в страну требуется действительный биометрический паспорт. Для текущих бенефициаров временной защиты в Ирландии важно знать об этом требовании, если они планируют временно уехать из страны" , - говорится в заявлении.

Приостановление требования биометрических паспортов для граждан Украины было согласовано с практикой других государств-членов Европейского Союза в соответствии с указаниями Комиссии ЕС, пояснили в министерстве.

"Ситуация изменилась после начала войны, потому важно перейти от экстренного реагирования к более устойчивому" , - уточнили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что большинство граждан Украины, которые едут в Ирландию, имеют действительные биометрические паспорта, поэтому новые изменения не запретят им въезд. Безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать.

Власти Ирландии также пояснили, что бенефициары временной защиты в Ирландии не потеряют защиту, если без действительного биометрического паспорта, однако им понадобится действительный биометрический паспорт для повторного въезда в Ирландию, если они планируют путешествовать за пределами страны.

В сентябре прошлого года Ирландия заняла третье место среди стран ЕС по количеству новых прибывших украинцев, ищущих международную защиту из-за вторжения РФ.

Напомним, в Ирландии правительство согласовало новые условия принятия беженцев из Украины. Они предусматривают сокращение выплат и сокращение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших.

Кроме того, в Ирландии планируется сократить пенсии и выплаты по инвалидности 2500 беженцам из Украины.