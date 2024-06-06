Байден: Американское оружие не будет применено для ударов по Москве

Президент США Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России заявил, что оно не будет использовано для ударов вглубь РФ. Об этом заявил американский президент в эксклюзивном интервью с ведущим ABC News Дэвидом Мьюиром на американском кладбище в Нормандии, сообщает Европейская правда.

Мьюир спросил Байдена, использовалось ли уже оружие американского производства в России после того, как он подписал разрешение на его использование, ограничив его применение районами вблизи оккупированной Россией Харьковской области.

Президент не дал прямого ответа, но четко дал понять, что эти вооружения не будут использованы для нападения на российскую столицу или резиденцию правительства.

"Мы не позволяем наносить удары за 200 миль вглубь России, и мы не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю" , – сказал Байден.

Мьюир спросил президента, беспокоят ли его комментарии правителя России Владимира Путина о том, что "поставки высокоточного оружия в Украину для ударов по российской территории являются прямым участием в этой войне".

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить это нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю, для удара...только через границу, откуда они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев" , – сказал президент Соединенных Штатов.

Байден находится во Франции, чтобы отметить день, когда войска союзников штурмовали пляжи Нормандии в 1944 году, запустив цепь событий, которые привели к падению нацистской Германии и завершению Второй мировой войны. Позже в четверг Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную помощь.