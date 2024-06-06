Помощнику Путина и ректору института МИД РФ сообщено о подозрениях

СБУ сообщила о подозрении помощнику главы Кремля Владимира Путина – Владимиру Медынскому, а также ректору института МИД РФ Анатолию Торкунову. Об этом информировала спецслужба, сообщает Корреспондент.

Указано, что эти чиновники РФ распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной части Украины. Оба являются соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11 классов".

"Это издание – обязательный элемент обучающей программы в школах РФ и на временно оккупированной территории нашего государства. В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению украинской государственности" , – отметили в спецслужбе.

Кроме того, на страницах издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов.

Также Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах РосСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Следователи заочно сообщили Медынскому и Торкунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч.2 ст.28 ч.3 ст.436-2).

Сейчас продолжаются меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.