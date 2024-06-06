Помічнику Путіна і ректору інституту МЗС РФ повідомлено про підозри

СБУ повідомила про підозру помічнику глави Кремля Володимира Путіна – Володимиру Мединському, а також ректору інституту МЗС РФ Анатолію Торкунову. Про це поінформувала спецслужба, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що ці високопосадовці РФ поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Обидва є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів".

"Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах РФ і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення української державності" , – зазнчили у спецслужбі.

Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Слідчі заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110);

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч.2 ст.28 ч.3 ст.436-2).

Зараз тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.