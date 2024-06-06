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Сырский: Мы уменьшаем штат Генштаба и забираем несвойственные ему функции
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что сейчас продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба, что позволяет усиливать управление в районах боевых действий, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Генштаба ВСУ, где цитируется Сырский.
Главнокомандующий рассказал, что в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск до 2035 года совершенствуются структуры военного управления.
"Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий".