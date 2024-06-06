Сирський: Ми зменшуємо штат Генштабу і забираємо у нього невластиві функції

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Генштабу ЗСУ, де цитується Сирський.

Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.

"Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій".