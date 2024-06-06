Зеленский прибыл на церемонию ко Дню высадки в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл на пляж Омаха-бич, где состоится церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Супругов Зеленский встречал французский президент Эмманюэль Макрон вместе с женой Бриджит.

Как указано, присутствующие встретили украинского президента бурными аплодисментами.

Ожидается, что Зеленский в Нормандии проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

На следующий день после торжественных мероприятий в Нормандии Зеленского ждут в Париже.

Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.

В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.