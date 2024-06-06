Зеленський прибув на церемонію до Дня висадки в Нормандії
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Le Figaro.
Подружжя Зеленських зустрічав французький президент Емманюель Макрон разом із дружиною Бріджит.
Як зазначено, присутні зустріли українського президента бурхливими оплесками.
Очікують, що Зеленський у Нормандії проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.
Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.
Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.
У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.
Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.