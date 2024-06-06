США ввели санкции против представителей партии власти Грузии

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против представителей партии власти в Грузии "Грузинская мечта" и членов их семей, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах", сообщает Европейская правда.

Об этом объявил на брифинге 6 июня представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Миллер напомнил, что в связи с последними действиями грузинских властей госсекретарь США Энтони Блинкен поручил пересмотреть двусторонние отношения Вашингтона и Тбилиси и в рамках этого пересмотра ввел новую политику визовых ограничений.

"Сегодня, в соответствии с этой политикой, мы предпринимаем шаги для наложения визовых ограничений на десятки граждан Грузии", – анонсировал представитель Госдепа.

По его словам, под санкции попали члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, правоохранители, а также частные лица и члены семей подсанкционных лиц, причастные к подрыву демократии в Грузии, нападениям на протестующих и "сознательному распространению дезинформации по указанию грузинских властей".

"Мы и дальше надеемся, что руководство Грузии переосмыслит свои шаги и примет меры в соответствии с долговременными евроатлантическими стремлениями своего народа. Но если этого не произойдет, США готовы принять дополнительные меры", – подытожил Миллер.

Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую оказывают Грузии, из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападного разворота страны.

А в Евросоюзе допустили пересмотр безвиза с Грузией из-за принятия закона об "иноагентах".