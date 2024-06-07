Белый дом разрабатывает более жесткую стратегию по ядерному оружию – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена принять более решительную стратегию касательно нераспространения ядерного оружия в мире.﻿ Об этом сообщает Semafor, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена рассказал изданию, что Соединенные Штаты считают нужным "принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями" в контексте растущей глобальной напряженности и "внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности".

Ожидается, что в пятницу, 7 июня, старший директор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями Пранай Вадди очертит новое направление на конференции по контролю над вооружениями.

В прошлом году на этой встрече советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с Китаем и Россией "без предварительных условий". Но Пекин и Москва фактически отвергли эти предложения, что заставило США изменить свой подход.

Собеседник издания также добавил, что администрация все еще надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия.

"Россия и Китай столкнутся со снижением уровня безопасности, если они будут продолжать отказываться от переговоров" , - сказал он.

Хотя обе страны предложили относительно мало конкретики относительно будущих изменений в политике, все более жесткое мышление администрации нашло отражение в решениях о разработке США новой ядерной гравитационной бомбы и усилиях по продлению срока службы некоторых атомных подводных лодок класса "Огайо".

Чиновник также добавил, что администрация Байдена также рассматривает возможность дальнейшего развития ядерных сил США в условиях растущей ядерной угрозы и работает над тем, чтобы обеспечить ключевых союзников возможностями нанесения ударов на большие расстояния и средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты.

Белый дом также начинает закладывать основу для ключевых ядерных вопросов, с которыми столкнется Байден в случае своего переизбрания. Хотя США и Россия остаются юридически связанными новым Договором о сокращении наступательных вооружений (СНВ), последнее соглашение, ограничивающее два крупнейших ядерных арсенала мира, истекает в 2026 году.