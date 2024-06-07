ПВО сбила 5 крылатых ракет и 48 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 7 июня Россия нанесла воздушный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 48 беспилотников Shahed.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Войска РФ ударили из стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области. "Шахеды" запустили из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях" , – говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронная борьба Воздушных Сил.