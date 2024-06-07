ППО збила 5 крилатих ракет і 48 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 7 червня Росія завдала повітряного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 48 безпілотників Shahed.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Війська РФ вдарили зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області. "Шахеди" запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.