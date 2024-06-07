Европейские банки, несмотря на санкции, продолжают зарабатывать в РФ - The Economist

Сразу после вторжения Владимира Путина в Украину австрийский банк Raiffeisen заявил, что рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России. 27 месяцев спустя подразделение кредитора в стране работает достаточно успешно. Количество его сотрудников выросло почти до 10 тысяч, что на 7% больше, чем в 2022 году. В прошлом году его прибыль достигла 1,8 млрд евро — больше, чем у любой другой дочерней компании банка, и утроилась с 2021 года. Об этом говорится в материале The Economist, сообщает Зеркало недели.

"Райффайзен" — один из десятка кредиторов, которые Россия считает "системно" важными для своей экономики. Банк также имеет значение для финансов самого Кремля, поскольку в прошлом году он заплатил налог, эквивалентный полумиллиарда долларов, пишет издание.

Raiffeisen — крупнейший западный банк в России, но не единственный. Совокупная прибыль пяти банков ЕС, связанная с крупнейшими российскими операциями, выросла в три раза и в 2023 году составит почти 3 млрд евро. Успех делает банки мишенью.

В мае Америка пригрозила ограничить доступ Raiffeisen к своей финансовой системе из-за российских операций банка. Пытаясь успокоить критиков, 10 июня кредитор планирует прекратить долларовые переводы из страны.

Россия, со своей стороны, может начать арестовывать активы западных банков, которые она считает "недружественными". Некоторые европейские банки, такие как французский Société Générale, продали свои российские подразделения в начале войны. Хотя оставшиеся сократили свой персонал всего на 3%, их портфели значительно уменьшились.

Только Raiffeisen сохраняет значительную долю активов в России — 15% по сравнению с 5% UniCredit, который занимает следующую строчку. Но и он сократил свой кредитный портфель на 58% и перестал выдавать новые кредиты.

Чем же объясняется длительное извлечение прибыли? Один из ответов кроется в разнице между мизерными процентными ставками, которые банки платят вкладчикам, и ставками российского Центрального банка. Последняя составляет 16%, что почти в четыре раза выше, чем три года назад.

Другой ответ — технический. В 2022 году, предполагая стремительный наплыв российских дефолтов, банки сделали большие резервы под утраты по кредитам. Когда ожидаемое падение уровня безнадежных долгов не произошло, эти резервы были списаны, что способствовало росту прибыли, указывает эксперт из рейтингового агентства Morningstar DBRS.

Кроме того, санкции уничтожили большинство западных конкурентов. Как следствие, европейские поклонники, в частности Raiffeisen, оказались в выигрыше. После начала войны депозиты австрийского кредитора резко выросли, несмотря на то, что он держал ставки на очень низком уровне.

Это объясняется тем, что российские вкладчики предпочитают хранить часть собственных средств в западных банках на случай, если отечественные обвалятся. Кредитор также играет важнейшую роль в содействии иностранным компаниям в перемещении денег в Россию и из нее: в феврале прошлого года на его долю пришлась почти половина всех платежей по всему миру.

Проблема для европейских банков в России состоит в том, что у них мало путей выхода. В идеале они должны продавать местные подразделения другим иностранным компаниям, но немногие заинтересованы в приобретении столь сложного с геополитической точки зрения бизнеса.

Продажа местным жителям требует одобрения Путина, и, учитывая контекст, любые сделки вряд ли будут заключены по справедливой цене. Большинство недавних попыток завершить продажи либо затянулись, либо потерпели крах.

Таким образом, у европейских банков остается последний вариант: продолжать сворачивать свои российские портфели. Но даже это далеко не так просто, и не только из-за повышенного внимания со стороны западных регуляторов.

В мае российский суд постановил арестовать активы Commerzbank и Deutsche Bank, двух немецких кредиторов, из-за их участия в отмененном газовом проекте. В рамках параллельного иска суд также арестовал активы итальянского банка UniCredit.

Все это означает, что велика вероятность того, что многие западные подразделения в России окажутся хотя бы частично списанными. Европейским банкам придется заплатить высокую репутационную цену, и расплата вряд ли будет оправдана.