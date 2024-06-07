Взрывы в Луганске: оккупанты заявляют об атаке ATACMS

Оккупационные власти в Луганске заявили, что в городе работало ПВО, которое сбивало шесть выпущенных ракет. В сети опубликовали видео взрывов, сообщает Украинская правда.

Оккупанты сообщили о взрывах в 11:00. По их словам, сработала российская система ПВО, которая сбивала ракеты ATACMS.

Впоследствии так называемая местная власть сообщила об обрушении подъезда многоквартирного дома.

По данным оккупационных властей, пострадали более 20 человек, в том числе 8-летний ребенок.