Вибухи в Луганську: окупанти заявляють про атаку ATACMS

Окупаційна влада в Луганську заявила, що в місті працювало ППО, яке збивало шість випущених ракет. В мережі опублікували відео вибухів, повідомляє Українська правда.

Окупанти повідомили про вибухи об 11:00. За їх словами спрацювала російська система ППО, яка збивала ракети ATACMS.

Згодом так звана місцева влада повідомила про обрушення під’їзду багатоквартирного будинку.

За даними окупаційної влади, постраждало понад 20 людей, зокрема 8-річна дитина.