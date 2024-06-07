Страны-партнеры помогут ВСУ защититься от химических и ядерных атак РФ

Государства-участники Инициативы по обмену информацией в сфере радиационной, химической, биологической и ядерной (РХБЯ) безопасности и защищенности обязались обеспечить обучение и поставку оборудования для защиты личного состава украинских Сил безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заявление поддержали Канада, Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция, Украина, Великобритания и США. Они осуждают грубые нарушения Российской Федерацией норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций.

Во время полномасштабной войны России против Украины заявления и действия РФ создали серьезную угрозу безопасности ядерных и других радиоактивных материалов и объектов в Украине, что может привести к катастрофическим последствиям для украинского населения и окружающей среды.

Кроме того, как отмечается, неоднократное применение Россией химических средств борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны, а также использование Россией других химических боеприпасов против Вооруженных сил Украины является грубым нарушением Конвенции о запрете химического оружия.

"Мы глубоко озабочены докладами о том, что интенсивность химических атак России против Сил безопасности и обороны Украины растет, как и разнообразие химических боеприпасов, используемых российскими войсками на поле боя. Государства-участники Инициативы решительно осуждают применение Россией химических веществ в Украине и обязуются обеспечить обучение и поставку оборудования, необходимого для защиты личного состава Сил безопасности и обороны Украины, а также привлечь Россию к ответственности" , - говорится в заявлении.

Участники инициативы выразили решимость продолжать и развивать плодотворное сотрудничество и помогать Украине противодействовать применению и угрозам применения Россией радиационного, химического, биологического и ядерного оружия в этой войне.