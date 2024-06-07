Только 8% немецких компаний в Украине готовы свернуть инвестиции - опрос

Большинство немецких компании на украинском рынке планируют новые инвестиции и только 8% намерены сворачивать вложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Немецко-украинской внешнеторговой палаты (AHK Ukraine) с участием консалтинговой компании KPMG, сообщает Deutsche Welle.

Из опрошенных 142 компаний около 42% ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в ближайший год. 48%считают, что ситуация в Украине не изменится, остальные 10% опасаются, что она ухудшится.

В оценке делового климата в Украине мнения компаний разделились: 24% назвали его хорошим, столько же – плохим, больше половины (52%) – "ни хорошим, ни плохим".

Каждая вторая опрошенная немецкая компания расценивает доступ к украинскому рынку как шанс для своего бизнеса.

"Украина — одна из крупнейших стран в Европе, там есть квалифицированные кадры. Образование в сфере естественных и технических наук всегда было хорошим. К тому же здесь плодородная почва, и, с точки зрения логистики, положение страны выгодно для Европы" , — прокомментировал глава AHK Ukraine Райнер Перау.

С точки зрения долгосрочных инвестиций, самым серьезным вызовом большинство опрошенных (53%) считают войну России против Украины. 38% компаний указали, что опасаются за безопасность своих сотрудников. Для 31% коррупция занимает третье место в списке препятствий для ведения бизнеса в Украине.