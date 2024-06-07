В Минцифре назвали причины перебоев со связью при отключениях света

Директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик пояснил, что во время отключений света вследствие массового перехода на мобильный интернет резко возрастает нагрузка на сети мобильных операторов.﻿ Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ в интернет через фиксированную сеть, остальные из-за мобильной связи. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную wifi сеть" , — пояснил Мацик.

Он добавил, что при отключении света мобильные телефоны переходят на сотовые данные, что усиливает нагрузку на башни мобильных операторов. Последние не способны справиться со значительным ростом количества пользователей мобильного интернета, что приводит к проблемам связи.

Более того, частотный ресурс операторов, от которого зависит пропускная способность сети, имеет ограничения, которые нельзя просто так увеличить.

Также в Минцифры призвали граждан самостоятельно позаботиться о стабильной работе сети у себя дома. Для этого необходимо обратиться к провайдеру и запросить возможность подключения технологии xPON.