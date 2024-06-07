У Мінцифрі назвали причини перебоїв зі зв'язком під час відключення світла

Директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик пояснив, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів﻿. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу" , — пояснив Мацик.

Він додав, що під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв'язком.

Ба більше, частотний ресурс операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, має обмеження, які не можна просто так збільшити.

У тому ж числі в Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома. Для цього необхідно звернутись до провайдера та запитати щодо можливості підключення технології xPON.