Успехи России все больше угрожают Китаю - Bloomberg

Поскольку Украина получила разрешение бить по территории РФ, для Пекина растут расходы на поддержку Владимира Путина. В итоге то, что является выгодой для России становится проблемой для Китая. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

До недавнего времени президент Китая Си Цзиньпин мог чувствовать себя оправданным, устанавливая "безграничное" партнерство с российским диктатором Владимиром Путиным. Китаю удалось оказать достаточную поддержку, чтобы усилить российские военные усилия в Украине, переломить ход боевых действий, не нарушая при этом красных линий США и Европы по поводу прямой продажи оружия. Однако недавние успехи России грозят значительно усложнить жизнь Си.

Начнем с того, что Запад не закрывает глаза на тот факт, что снабжение Китаем товаров двойного назначения имело решающее значение для недавних российских побед. Без китайской поддержки, которую США публично критикуют как "поддерживаемые руководством всеобъемлющие и длительные усилия", Путину было бы очень трудно вести войну на истощение, считает Минсин Пэй, обозреватель Bloomberg.

США имеют более одной причины продолжать эту кампанию давления. Поддержка Китаем России является лучшим аргументом Вашингтона, чтобы подтолкнуть европейских союзников к более жесткому подходу к Китаю. Пытаясь убедить Европу повысить импортные барьеры для китайских электромобилей и продуктов зеленой энергетики, США помогают осветить последствия поддержки китайской экономики.

"Между тем, российские успехи привели к тому, что отношения Украины с Китаем стали напряженными до критического предела. Ранее украинские лидеры пытались избегать антагонизма с Китаем, надеясь, что Си, возможно, в конце концов заставит Путина прекратить войну на приемлемых условиях. Теперь президент Владимир Зеленский откровенно обвинил Пекин в том, что он действует по указанию России, чтобы саботировать предстоящую мирную конференцию в Швейцарии" , — отмечает обозреватель.

И как бы сложна ни была нынешняя дипломатическая ситуация, Си вскоре может столкнуться с новым кризисом, который проверит его влияние на Путина. В ответ на военные успехи России западные поклонники Украины ослабили многолетнее сопротивление использованию своего оружия против целей на территории России. После того как Великобритания, Франция и Германия сняли такие ограничения, президент США Джо Байден также смягчил политику США, хотя и на более жестких условиях, чем Европа.

Таким образом, война в Украине вступает в более опасную фазу. Путин предостерег от использования западного оружия для нанесения ударов по российской территории. Теперь, когда его красная линия пересечена, он может ощутить потребность в эскалации, чтобы восстановить доверие к своим угрозам.

Многое будет зависеть от того, какой вред нанесут западные вооружения; Путин скорректирует свой ответ в зависимости от результатов на местах. Если новые ракеты уничтожат критические цели, такие как Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом, повлекут за собой масштабные жертвы или поставят под угрозу недавние военные достижения России, Путин может даже выполнить свою угрозу применить тактическое ядерное оружие против Украины.

"Это стало бы кошмаром для Китая — и создало бы худший внешнеполитический кризис с тех пор, как США направили два авианосца в Тайвань в 1996 году. Пекин обвинят или в том, что он не смог остановить Россию (пока Си получил определенные заслуги за то, что предостерег Путина от ядерной эскалации), или в том, что он поддерживал российскую агрессию в прошлом" , — считает Пэй.

Кроме увеличения военной помощи Украине, Запад, вероятно, будет пытаться наказать Китай, введя санкции, от которых он до сих пор воздерживался. Хуже всего, то, что Китай имеет мало реалистичных вариантов, чтобы защитить себя от последствий. Си может попытаться надавить на Путина, чтобы тот не нажимал на ядерную кнопку. Но, в конце концов, российский лидер знает, что Китай не сможет его остановить.

Предыдущая уверенность Си начинает выглядеть неуместной. Преимущества его дружбы с Путиным более ограничены, чем могло показаться на первый взгляд.