Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 дронов и двух беспилотных катеров
Россия заявила о якобы сбитии 25 беспилотников и уничтожении катеров в шести областях и в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
По словам МО РФ, сбили якобы 25 беспилотников:
- два БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области,
- один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области,
- один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области,
- один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области,
- три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области,
- пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым,
- шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.
Кроме того, якобы в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.