Міноборони РФ заявило про знищення 25 дронів та двох безпілотних катерів
Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Міноборони РФ.
За словами МО РФ, збили нібито 25 безпілотників:
- два БпЛА знищено над територією Ростовської області,
- один БпЛА знищено і два перехоплено над територією Бєлгородської області,
- один БпЛА знищено над територією Брянської області,
- один БпЛА знищено над територією Тульської області,
- три БпЛА знищено над територією Астраханської області,
- п'ять БпЛА знищено і чотири перехоплено над республікою Крим,
- шість БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю.
Крім того, нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова.