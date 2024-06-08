Міноборони РФ заявило про знищення 25 дронів та двох безпілотних катерів

Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони РФ.

За словами МО РФ, збили нібито 25 безпілотників:

два БпЛА знищено над територією Ростовської області,

один БпЛА знищено і два перехоплено над територією Бєлгородської області,

один БпЛА знищено над територією Брянської області,

один БпЛА знищено над територією Тульської області,

три БпЛА знищено над територією Астраханської області,

п'ять БпЛА знищено і чотири перехоплено над республікою Крим,

шість БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю.

Крім того, нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова.