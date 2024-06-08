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Міноборони РФ заявило про знищення 25 дронів та двох безпілотних катерів

Міноборони РФ заявило про знищення 25 дронів та двох безпілотних катерів
Фото: СБУ

Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони РФ.

За словами МО РФ, збили нібито 25 безпілотників:

  • два БпЛА знищено над територією Ростовської області,
  • один БпЛА знищено і два перехоплено над територією Бєлгородської області,
  • один БпЛА знищено над територією Брянської області,
  • один БпЛА знищено над територією Тульської області,
  • три БпЛА знищено над територією Астраханської області,
  • п'ять БпЛА знищено і чотири перехоплено над республікою Крим,
  • шість БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю.

Крім того, нібито в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова.

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